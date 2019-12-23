Motosiklet parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Menekşe Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yaşar M. (58) yönetimindeki servis aracı ile Melik U. (16) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrılırken, motosiklette bulunan sürücü ve arkasında bulunan kardeşi Serkan U. (16) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

