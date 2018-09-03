MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AHMET SÜLÜŞOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİ DAVAS

YARGITAY, ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Haber: Yüksel KOÇ / Kamera: İstanbul DHA

Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında yerel mahkeme tarafından verilen "Cezalandırılmasına yer olmadığına" ilişkin karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın bozma kararında maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun elinde silah bulunduğu halde sanık Celal Yılmaz'a yönelik fiili bir saldırıda bulunmadığı aşamada sanık Celal Yılmaz'ın silahla saldırıp Sülüşoğlu'nu öldürdüğünü vurgulandı. Kararda, "Meşru müdafaa koşullarının kabul edilemeyeceği, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği" belirtildi.

"MAKTULÜN ELİNDE SİLAH OLMASINA RAĞMEN SANIĞA YÖNELİK FİİLİ SİLAHLI BİR SALDIRISININ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında olay yerine silahla gelen maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun silahını kurduktan sonra olay yerindeki güvenlik görevlileri ile konuşmaya başladığı belirtilerek, bu sırada kendisi ile konuşan güvenlik görevlilerinin arkasında olan sanığı henüz fark etmediğini kaydetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın belinden çıkarıp mekanizmasını kurduğu tabancasını maktulün kafa bölgesine doğrultarak tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluluk yaptığı için patlamadığı, silahın namlusu maktüle dönükken tabancasıyla tekrar doldur -boşalt silahtaki tutukluluğu gideren sanığın maktule ateş etmeye başladığı, bu aşamaya kadar tabancasını sanığa yöneltmemiş olan maktulün sanığın kendisine ateş ettiğini görünce silahını ona doğrulttuğu, olayda maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik fiili silahlı bir saldırısının bulunmadığı aşamada maktulün sanığı silahla saldırıp öldürdüğü anlaşılmakla meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği..."