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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AHMET SÜLÜŞOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİ DAVAS

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

YARGITAY, ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ  Haber: Yüksel KOÇ / Kamera: İstanbul DHA Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında yerel mahkeme tarafından verilen "Cezalandırılmasına yer olmadığına" ilişkin karar Yargıtay tarafından bozuldu.

YARGITAY, ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Haber: Yüksel KOÇ / Kamera: İstanbul DHA
Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında yerel mahkeme tarafından verilen "Cezalandırılmasına yer olmadığına" ilişkin karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın bozma kararında maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun elinde silah bulunduğu halde sanık Celal Yılmaz'a yönelik fiili bir saldırıda bulunmadığı aşamada sanık Celal Yılmaz'ın silahla saldırıp Sülüşoğlu'nu öldürdüğünü vurgulandı. Kararda, "Meşru müdafaa koşullarının kabul edilemeyeceği, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği" belirtildi.

"MAKTULÜN ELİNDE SİLAH OLMASINA RAĞMEN SANIĞA YÖNELİK FİİLİ SİLAHLI BİR SALDIRISININ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ"
Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında olay yerine silahla gelen maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun silahını kurduktan sonra olay yerindeki güvenlik görevlileri ile konuşmaya başladığı belirtilerek, bu sırada kendisi ile konuşan güvenlik görevlilerinin arkasında olan sanığı henüz fark etmediğini kaydetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın belinden çıkarıp mekanizmasını kurduğu tabancasını maktulün kafa bölgesine doğrultarak tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluluk yaptığı için patlamadığı, silahın namlusu maktüle dönükken tabancasıyla tekrar doldur -boşalt silahtaki tutukluluğu gideren sanığın maktule ateş etmeye başladığı, bu aşamaya kadar tabancasını sanığa yöneltmemiş olan maktulün sanığın kendisine ateş ettiğini görünce silahını ona doğrulttuğu, olayda maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik fiili silahlı bir saldırısının bulunmadığı aşamada maktulün sanığı silahla saldırıp öldürdüğü anlaşılmakla meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği..."

"KASTEN ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
Bozma kararında, sanığın meşru müdafaa koşulları altında öldürme suçunu işlemediğinin altı çizilerek, sanık Celal Yılmaz'ın "Kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılması istendi. Celal Yılmaz önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ
17 Ağustos 2015 tarihinde Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eskİ İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında, “Haksız tahrik altında adam öldürmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Yılmaz 26 Ağustos tarihinde tahliye edilmiş, 19 Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı ilk mahkemede de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yılmaz, 3 Şubat 2016 tarihinde yapılan karar duruşmasında, “Cezalandırılmasına yer olmadığına" karar verilerek, tahliye edilmişti. Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, sanığın, “Haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirerek iki üyenin kararına muhalefet etmişti.

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