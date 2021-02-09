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Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobil sürücüsünü darp etti

09.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul Ümraniye’de seyir halinde olan otomobil sürücüsü dönüş yapacağı sırada direksiyonunu kırınca arkadan gelen motosikletli ile çarpıştı. Düştüğü yerden kalkan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünü tekme ve yumruklarla darp etti. Saldırgan motosikletlinin arkadaşları da hem olan biteni izledi hem de dayak yiyen şahsı kurtarmaya çalışan kişiye engel oldu. Motosiklet sürücüsü ardından darp ettiği şahsın otomobilinin aynasını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Ümraniye’de geçtiğimiz Cuma günü yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü sinyal vererek sağ tarafa dönmeye çalıştı. O sırada arkasından gelen motosikletliyi fark etmeyen sürücü direksiyonunu kırınca arkadan gelen motosikletli, otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerken, motosikletliyle beraber yol alan diğer motosiklet sürücüleri de olay yerine geldi.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Otomobil sürücüsü ile çarptığı motosikletli arasında burada bir süre tartışma yaşandı. Yere düşen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Diğer motosiklet sürücüleri ise olan biteni izledi. O sırada darp edilen kişiye yardım etmek isteyen bir kişiye de motosiklet sürücüleri engel onaya çalıştı. Saldırgan motosiklet sürücüsü darp ettiği kişinin otomobiline daha sonra tekme atarak aynasını kırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü dönmeye çalıştığı sırada arkadan gelen motosikletli otomobile çarpıyor. Yere düşen motosiklet sürücüsü yerden kalkarak otomobil sürücüsünü darp ediyor. Diğer motosikletliler de darp edilen kişiyi kurtarmaya çalışan kişiyi engelliyor.

(İHA)

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