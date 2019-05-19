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Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs fener alayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 06:50 | Son Güncelleme

Motosiklet tutkunları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Fener Alayı düzenledi.

Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs fener alayı

Motosiklet tutkunları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Fener Alayı düzenledi. İstiklal Marşının okunmasının ardından harekete geçen yüzlerce motosikletli Türk Bayraklarıyla şehir turu attı.
Yüzlerce motosiklet sevdalısı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bursa’nın Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde bir araya geldi. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı açarak bir araya gelen yüzlerce motosikletli hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyarak fener alayının startını verdi. Okunan İstiklal Marşı’nın ardından motosiklet tutkunları şehir turu atmak için harekete geçti. Trafiğin akışını engellemeden ve tehlikeye sokmayacak şekilde kortej oluşturan yüzlerce motosikletlinin geçişi esnasında evlerinde ve cadde kenarlarında bulunan vatandaşlarda alkış tutarak destek verdi.

Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs fener alayı

Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs fener alayı

Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs fener alayı

Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs fener alayı

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