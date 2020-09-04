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Motosiklet üzerinde ’pes’ dedirten görüntüler cezasız kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Karayolunda tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücünün hem kendisini, hem de arkasında oturan genç kızı tehlikeye düşürdüğü görüntüler cezasız kalmadı.

Motosiklet üzerinde ’pes’ dedirten görüntüler cezasız kalmadı

Karayolunda tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücünün hem kendisini, hem de arkasında oturan genç kızı tehlikeye düşürdüğü görüntüler cezasız kalmadı. Kimliği tespit edilen sürücüye 2 bin 869 TL idari para cezası verilirken, ayrıca TCK’ nın 179/2 maddesinden işlem yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya’da çekildiği belirtilen görüntüde, sürücünün ayağını kaldırarak tek tekerde motosikleti kullanmaya devam ettiği, genç kızın ise motosikletin arka demirinden destek aldığı görülüyor.
Hangi tarihte çekildiği belli olmayan ve sosyal medyada düşen cep telefonu kamerası görüntüsünde, yaşları küçük olduğu tahmin edilen iki kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu yer alıyor. Tepki çeken görüntüde, sürücünün tek teker üzerinde seyir halindeyken motosiklet kullandığı, arkasında oturan genç kızın da geriye doğru giderek, demirden destek aldığı görülüyor. Aynı zamanda görüntüde genç kızın kendilerini görüntüleyen kişiye poz verdiği, sürücünün de ayağını kaldırarak tek tekerde motosikleti kullanmaya devam ettiği gözlendi. Hem kendi hem arkadaşı ile birlikte trafikte seyreden diğer sürücülerin de hayatını riske atan görüntüler tepki topladı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, motosikletin Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi’nde ikamet eden Ş.A. isimli kişi tarafından kullanıldığını tespit etti. Trafik ekipleri tarafından Ş.A.’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 TL, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak suçundan 132 TL, koruyucu başlık takmamak suçundan 132 TL, Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek suçundan 132 TL olmak üzere toplam 2 bin 869 TL idari para cezası uyguladı.

Motosiklet üzerinde ’pes’ dedirten görüntüler cezasız kalmadı

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