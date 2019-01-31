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Motosikleti halatla otomobile bağlayıp çektiler

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile halatla bağlanarak çekilen motosikletteki sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile halatla bağlanarak çekilen motosikletteki sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. İnegöl- Bursa Karayolu'nda, üzerinde sürücüsünün bulunduğu motosiklet otomobilin arkasına halatla bağlanarak çekildi. Otomobil yaklaşık 90 kilometre hızla seyrederken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil ve motosiklet bu halde kilometrelerce gittikten sonra gözden kayboldu.

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