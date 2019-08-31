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Motosikletin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Fatma Deniz(81), hayatını kaybetti.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Fatma Deniz(81), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, evinin karşısındaki parka gitmek için yoldan geçmeye çalışan Fatma Deniz'e çarpıp, kaçtı. Deniz, vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Fatma Deniz'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, Fatma Deniz'e çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünü belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

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