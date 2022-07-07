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Motosikletin çarptığı karı-koca hayatını kaybetti

07.07.2022 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yaşanan feci kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine motosiklet çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Motosikletin çarptığı karı-koca hayatını kaybetti

Isparta'daki kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. A.B.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, devrilen motosiklet ve sürücüsü ise sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta
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