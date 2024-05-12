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Dünya bu olayı konuşuyor! Hayvanat bahçesinde panda kalmayınca bu yönteme başvurmuşlar...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.05.2024 09:18
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Çin'de bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Yetkililer hayvanat bahçesinde panda kalmayınca Chow chow cinsi köpekleri boyayarak panda kılığına soktu.

Dünya bu olayı konuşuyor! Hayvanat bahçesinde panda kalmayınca bu yönteme başvurmuşlar...

Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Taizho Hayvanat Bahçesi'nde 1 Mayıs tarihinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra dünya gündemine oturdu.

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'PANDA KÖPEKLER'

NBC News'de yer alan habere göre, hayvanat bahçesi yetkilileri hayvanat bahçesinde panda kalmayınca Chow Chow cinsi köpekleri siyah ve beyaz renge boyayıp ziyaretçilere panda diye sundu.

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Gerçek pandaların bulunmadığı hayvanat bahçesi ziyaretçileri yanılttığı ve köpeklere kötü davrandığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, köpeklerin zarar görmediğini söyleyerek sergiyi savundu.

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İLK VUKUAT DEĞİL

Bu durum Çin'de alışılmadık bir durum değil.

2019 yılında güneybatıdaki Sichuan eyaletindeki köpekler yine ayılara benzeyecek şekilde boyanmıştı.

2020 yılında aynı ilde internette yayılan bir videoda "pandanın" boyalı bir Chow Chow olduğu ortaya çıkmıştı.

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Çin'deki diğer hayvanat bahçeleri de sahte hayvanlar bulundurmakla suçlanıyor; çoğunlukla köpekler, kurt veya Afrika kedisi olarak gösterilmeye çalışılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Çin panda hayvanat bahçesi chow chow
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