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  4. Motosikletin yolda yürüyen yaşlı adama çarpma anı kamerada

Motosikletin yolda yürüyen yaşlı adama çarpma anı kamerada

22.06.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de, yolda yürüdüğü sırada motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan Can Özdemir idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürüyen 65 yaşlarındaki adama çarptı.

YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam sırt üstü kaldırımın üstüne, motosiklet ise yola devrildi. Motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansa hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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trafik kazası Küçükçekmece

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