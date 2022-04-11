Motosikletinizi yağmurdan koruyup ömrünü uzatacak en iyi motosiklet yağmurlukları

Motor tutkunları, yaz-kış her mevsimde motoruyla seyahat etmekten zevk alıyor. Motosiklet yağmurlukları, hem park hem hareket sırasında kullanıma uygun olarak dizayn ediliyor. Hareket hâlindeyken kullanabileceğiniz yağmurluklar, olumsuz hava koşullarında motor kullanımına imkân tanıyor. Park sırasında kullanabileceğiniz yağmurluk çeşitleri ise su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu havalarda motorunuzu güvence altına alıyor. İşte yağmurlu havalarda motosikletinizi koruyup ömrünü uzatacak motosiklet yağmurluk tavsiyeleri ile karşınızdayız!

1. LULUDP Yağmurluk ile yağmurlu günlerde özgürce motosiklet kullanın

Şiddetli rüzgâr ve yağmurlu havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz yağmurluk, hem motorunuzu hem sizi koruyor. Oxford kumaştan üretilen LULUDP Yağmurluk, rahat kullanım olanağı sağlarken aynı zamanda yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam ediyor. Gözlük ve motosiklet kaskı ile rahatlıkla kullanılabilen yağmurluk, özel kumaşı sayesinde asla su sızdırmıyor. Ön tarafında bulunan şeffaf branda sayesinde sinyal ışıklarını kapatmıyor böylece günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlıyor. Motosiklet için yağmurluklar, boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. Aracınıza uygun boyutunu sipariş verebileceğiniz yağmurluğun lacivert, mavi, bordo ve mor olmak üzere 4 renk seçeneği bulunuyor.

2. ByLizard Motosiklet Brandası ile motosikletinize tam koruma sağlayın

Motosikletinizi koyabileceğiniz bir garajınız olmadığı için yağmurlu havalardan korkuyor musunuz? Üzülmeyin, asla su geçirmeyen ByLizard Motosiklet Brandası motorunuzu güvence altına alıyor. Motosiklette bulunan arka çantanın boyutları dikkate alınarak üretilen branda, uzun yıllar boyunca dayanıklılık sağlayan kaliteli malzemeden üretiliyor. Özel lastikli tasarımı sayesinde motoru tamamen örtüyor ve koruma sağlıyor. Hem güneşin sıcağından hem kuvvetli yağışlardan motosikletinizi koruyan branda, her motosiklet sahibinin satın alması gereken bir ürün. Motorunuza tıpkı bir bebek gibi bakıyor ve zarar görmesini istemiyorsanız ürünü detaylı incelemek için sizi böyle alalım!

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3. Birbirinden tatlı renk seçenekleri ile Laoonl Motosiklet Yağmurluğu'nu çok seveceksiniz

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En iyi motosiklet yağmurluğunu arayanlar buraya! Laoonl Motosiklet Yağmurluğu kadınlar için özel olarak tasarlandı. Menekşe, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunan yağmurluk, tatlı renk tonlarıyla tarzınızı yansıtıyor! Elektrikli scooter, motosiklet ve bisikletler için uygun olan ürün yağışlı havalarda hayatınızı kolaylaştırıyor. Yüz kısmındaki siperlik sayesinde daha sağlıklı sürüş imkânı sunuyor. Yağmurluğun ön yüzünde bulunan şeffaf ön panel sayesinde motorunuzun sinyal ışıklarını kullanmaya devam edebilirsiniz. Yağışlı havalarda motosiklet kullanmaktan artık korkmanıza gerek yok çünkü olumsuz havalarda bile Laoonl Motosiklet Yağmurluğu sayesinde motorla seyahat etmek çok kolay!

4. Çift kişilik yolculuk yapmak isteyenlere: Qagazine Yağmurluk

Sevgiliniz veya en yakın arkadaşınızla birlikte motosiklet yolculuğu yaparken kullanabileceğiniz Qagazine Yağmurluk, hayatınızı kolaylaştırıyor. ''Double Crystal'' seçeneği bulunan motosiklet yağmur tulumu, iki kişinin kullanabileceği şekilde dizayn ediliyor. Hem kullanan kişi hem motosiklet için çok yönlü koruma sağlayan yağmurluk, ön yüzünde bulunan şeffaf panel sayesinde motosiklet ışıklarını dışarı yansıtıyor. Ayna kısımlarında bulunan şeffaf paneller ise rahat görüş imkânı sunuyor. Evrensel boyutları ile çoğu motosiklete uyum sağlayan ürünün dayanıklı kumaşı sayesinde en olumsuz hava koşullarında bile koruma altındasınız!

5. Techmaster Yağmurluk hem yağmurdan hem güneşten koruyor

Hafif polyester kumaştan yapılan motosiklet koruyucusu, yaz kış her mevsim kurtarıcınız olacak! Yazın güneşten kışın yağmurdan koruyan ürün, kullanılmadığı zamanlarda ise kolayca çıkarılabilir. Techmaster Yağmurluk, çoğu motosiklete uyum sağlayabilecek şekilde dizayn ediliyor. Ön yüzünde bulunan şeffaf film yağmur damlalarına karşı üst düzey koruma sağlıyor ve fermuarlı dizaynı sayesinde yağış olmadığı zamanlarda açılabiliyor. Üst kısmında bulunan polyester gölgelik ise yaz aylarında yakıcı güneş ışınlarından koruyor. Çok opsiyonlu olarak kullanılabilen motosiklet yağmurluğu kullanmadığınız zaman katlayarak yer kaplamadan kaldırabilirsiniz.

6. Tüm Hava Koşullarına Uygun: DAUERHAFT Motosiklet Koruyucu

Hava koşullarına karşı motosikletinizi güvence altına almak istiyorsanız sizi böyle alalım! DAUERHAFT Motosiklet Koruyucu, su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu havalarda motosikletinizi koruma altına alıyor. Her evde motosiklet için garaj ya da kapalı alan bulunmuyor. Bu gibi durumlarda motosiklet sürücüleri yağışlı havalarda motorunu güvence altına alacak koruyuculara ihtiyaç duyuyor. Motosikletler için özel tasarlanan motosiklet yağmurluk örtüsü, park hâlindeyken olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlıyor. Çevre koruma amacıyla dönüştürülmüş PEVA malzemeden üretilen koruyucu, dört mevsim kullanıma uygun.

7. Üst düzey koruma sağlayan VEVOR Motosiklet Koruyucu

Neredeyse garaj konforunda olan VEVOR Motosiklet Koruyucu, aracınızı tamamen güvence altına alıyor. Katlanan yapısı ile kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamadan kaldırılabilen motosiklet koruyucu, dışarıdan gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı motorunuzu korumak için tasarlandı. XL boyutlara sahip olan ürün, neredeyse tüm motorlara uygun olacak büyüklüğe sahip. Özel kilitleme sistemi sayesinde aracınızı hırsızlık olaylarına karşı da güvence altına alıyor. Su geçirmez özel kumaşı sayesinde yağmurdan ve yağıştan koruyan ürün, yaz aylarında ise yoğun güneş ışınlarına karşı üst düzey koruma sağlıyor.

8. Yamaha Ybr 125 sahipleri için CoverPlus Koruyucu

Yamaha Ybr 125 motosiklete sahip olanlar, sizi böyle alalım! Motorunuzu güvence altına almak istiyorsanız motosiklet çantasına uyumlu olarak üretilen CoverPlus Koruyucu tam size göre. Üst düzey koruma sağlayan motosiklet brandası; su geçirmiyor, dışarıdan içeriye toz almıyor, çizme ve terleme yapmıyor. 4 mevsim kullanıma uygun olan ürün, kullanılan kaliteli malzemeleri sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılık sağlıyor. Koruyucunun dış tarafı özel PVC ile kaplı, iç kısmı ise motosikletin boyasına zarar vermeyen hassas ve özel bir kumaşa sahip. Motosiklet koruyucusunda bulunan bağlantı tokaları, hırsızlık olaylarına karşı caydırıcılık sağlıyor.

9. ROCKBROS Motosiklet Koruyucu'nun yüksek kaliteli polyester kumaşı sayesinde kalitenin farkına varın

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Harley-Davidson, Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha ve bazı scooterlar için uyumlu olan ürün, dışarıdan gelen tüm olumsuzluklara karşı koruyuculuk sağlıyor. Gümüş kaplamalı yüksek kaliteli polyester kumaşı sayesinde motorunuzu üst düzey güvence altına alan ROCKBROS Motosiklet Koruyucu, uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyor. Dış mekân için özel tasarlanan ürün; yağmur, kar, güneş, rüzgâr, toz ve çamura karşı kalkan özelliği görüyor. Koruyucu üzerinde bulunan özel halkalar, kilit sistemi sayesinde hırsızlık olaylarına karşı önlem almanızı sağlıyor. Yanında gönderilen taşıma çantası, kullanmadığınız zamanlarda kolay taşıma imkânı sağlıyor.

10. Forte GT Yağmurluk ile sadece motorunuzu değil kendinizi de yağmurdan koruyun

Motorunuzu güvence altına aldınız, sıra kendi güvenliğinizi sağlamakta! Yüksek kaliteli kumaştan üretilen motosiklet yağmurluğu takımı, yağışlı havalarda üst düzey koruma sağlıyor. Su geçirmez özel kumaşı sayesinde yağmur ve karlı havalarda hiç ıslanmadan yolculuk yapmak artık çok kolay. Ürün üzerinde bulunan reflektörler sayesinde en sisli ve karanlık havalarda bile uzak mesafelerden görünür hâle geleceksiniz. Yağmurluğun ceket kısmında bulunan geniş cepleri, daha kullanışlı olmasını sağlıyor. Alt-üst takım hâlinde gönderilen ürün, motosikletli kuryeler için en gerekli parçalar arasında bulunuyor. Hava şartlarına aldırmadan işinize devam etmek istiyorsanız Forte GT Yağmurluk'u incelemeden geçmeyin!