Motosikletli gençlerin tehlikeli oyunu

Manisa’da motosikletli iki genç çevre yolunda yaptıkları akrobasi hareketleriyle adeta ölüme davetiye çıkardı. İki gencin motosiklet üzerindeki tehlikeli oyunu bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

Manisa İzmir çevre yolunda iki motosikletli gencin motosiklet üzerindeki akrobasi hareketleri bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Görüntülere hızla hareket halindeki motosikletlerinin üzerine uzanan gençlerin tehlikeli oyunu yansırken, akan trafiğe aldırış etmeyen gençlerin rahat tavırları dikkat çekti. Yaklaşık bir dakika içinde iki kez motosikletlerine hareket halindeyken uzanan ve önlerini görmeden yollarına devam eden gençler adeta ölüme davetiye çıkardı.



