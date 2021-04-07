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  4. Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü ihbarı polisi alarma geçirdi

Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü ihbarı polisi alarma geçirdi

07.04.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da motosikletli bir kişinin sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği ihbarı polisi alarma geçirirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü ihbarı polisi alarma geçirdi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklardan 6 yaşındaki B.A. sitenin bahçesinden dışarı çıktı.

ÇOCUK PANİK İÇİNDE KORKUP KAÇTI

Bu sırada B.A.’nın yanına motosiklet ile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuğu yanına çağırınca çocuk panik içinde korkup kaçtı. Çocuğun motosikletli bir kişi tarafından kaçırılmak istendiği ihbarı polise alarma geçti. Olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipler ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi.

Motosikletin gelmesi ve çocuğun motosikletliden kaçma anı ise sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yunus ekipleri korku yaşayan 6 yaşındaki çocuğu motosikletin üzerine bindirip ona şefkat gösterip moral vermeye çalıştı. Polis olayın yanlış anlaşılma mı yoksa kaçırmaya teşebbüs mü olduğunu araştırıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Samsun
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