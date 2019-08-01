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Motosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de kucağına aldığı televizyonla yola çıkan motosikletli görenleri şaşkına çevirdi.

Motosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kamerada

Birkan YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de kucağına aldığı televizyonla yola çıkan motosikletli görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendini, hem de trafiktekileri tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, arkasından gelen otomobildekiler tarafından görüntülendi.
Görüntüler Küçükçekmece, D-100 yan yolda kaydedildi. Karayolunun Beşyol mevkiinde kucağına büyük bir televizyon alan motosiklet sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı. Hem kendini, hem de trafikteki sürücüleri tehlikeye atan motosikletli, uzun süre yoluna bu şekilde devam etti. Bir eliyle direksiyonu diğeriyle de televizyonu tutmaya çalışan kasksız sürücü arkadan gelen otomobildekiler tarafından görüntülendi. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.
(FOTOĞRAF)

Motosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kameradaMotosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kameradaMotosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kamerada

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