Mount & Blade II: Bannerlord büyük ilgi görüyor

Karantinaya alınan insanların evde yapabilecekleri en önemli etkinliklerden veya uğraşlardan biri oyun oynamak. Teknolojinin gelişimi ile beraber daha doğrusu bilgisayarın ve internetin varlığı ile beraber online oyunlar tercih ediliyor. Birçok oyuna ev sahipliği yapan Steam, en çok tercih edilen platformlardan biri. Bu platformda yer alan gerçi daha yeni yer almaya başlayan oyunlardan Mount & Blade II: Bannerlord en çok tercih edilen oyunlardan biri. Türk oyun geliştiricisi firması ( ODTÜ üniversitesi çıkışlı) TaleWorlds‘ın oyunu.

2005 yılından beri faaliyet gösteren firmanın son ürünü olan oyun gerek ülkemizde gerekse yurt dışında son günlerde en çok oynanan oyunlardan biri. Twitch‘in popüler yayıncılarının neredeyse tamamı bu oyunu deneyerek oyun yayını yapıyorlar. Özellikle Singsing, Heyar TV, GIRU, frproof gibi yabancı yayıncılar dahi oyunu oynayarak izleyicileri ile paylaşıyor. Büyük başarı yakalayan oyun 134 TL üzerinden Steam üzerinden satılıyor.

Uygun fiyatlı alabileceğiniz akıllı bileklikler

