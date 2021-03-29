Mozambik'te militanların saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti

Çarşamba gününden bu yana militanlarla ordu arasında çatışmaların sürdüğü Palma bölgesinden kaçmaya çalışanların bir kısmı da dahil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga'nın verdiği bilgiye göre, militanların kuşattığı bir otelde mahsur kalan yedi kişi kaçmaya çalışırken öldürüldü.

Otelde kalan yüzlerce kişi ise kurtulmayı başardı.

Çarşamba gününden itibaren cihatçı militanların saldırısı altında olan ülkenin kuzeyindeki Palma kasabasında, denizden teknelerle gelen siviller birçok kişiyi kurtardı.

Ancak sahil başsız cesetlerle dolu. Palma'nın güneyindeki Pemba limanında da kargo gemileri, ticari ya da sivil tekneler sıklıkla yanaşarak sivilleri kurtarmaya çalışıyor.

Bölgede yaşayan sivillerin kurtarma operasyonlarına destek olduğunu belirten BBC'ye konuşan görgü tanıkları, büyük şirketlerin ve diğer ülkelerin yardıma gelmemesini eleştiriyor.

Çatışmalar sırasında öldürülen Güney Afrikalı Adrian Nel'in annesi Meryl Knox, BBC'ye oğlunun kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiğini anlattı.