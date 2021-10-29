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MPİ bilet sorgulama! 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları: 20 milyon TL büyük ikramiye çekilişi ne zaman açıklanır?

29.10.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ayın 9, 19 ve 29’unda düzenlenen 20 milyon TL’lik Millî Piyango çekilişi, 29 Ekim 2021 Cuma akşamı açıklanacak. Noter huzurunda yapılan Millî Piyango büyük ikramiye sonuçları, MPİ’nin sitesinden yayınlanacak.

MPİ bilet sorgulama! 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları: 20 milyon TL büyük ikramiye çekilişi ne zaman açıklanır?

Öğlen saatlerinden itibaren başlayan MPİ çekiliş sonuçlarının ardından 20 milyon TL’lik büyük ikramiye, millipiyangoonline sayfası üzerinden paylaşılacak. Talihliler, MPİ’nin resmî internet sayfasından bilet sorgulamasını yapabilecek.

29 Ekim 2021 Cuma günü 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazandıran rakamları bugün belli olacak.

29 Ekim Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30'da yapılacak.

Çekilişin büyük ödülü 20 Milyon Türk lirası olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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