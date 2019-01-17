MS nedir, nasıl tedavi edilir? Ms ataklarını önlemenin yolları nelerdir?

Dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı hızla artan, başka hastalıklarla karıştırılabildiğinden bazen teşhisi yıllar sonra konulan bir hastalık Multipl Skleroz, kısaca MS. Ülkemizde her 100 bin kişiden 50’sinin muzdarip olduğu MS, kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 2,5 kat daha fazla görülüyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman özellikle 20-40 yaşları arasında ortaya çıkan ve etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren MS’i genetik özellikler, D vitamini eksikliği, viral enfeksiyonlar, canlı virüs aşıları, sigara, stres ve obezite gibi nedenlerin tetiklediğini söylüyor. Kocaman, MS’in asla atlanılmaması gereken 3 önemli sinyalini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

• GÖRMEDE BOZUKLUK

Görme bozukluğu ya da görme kaybı en sık görülen MS başlangıç bulgusu. Optik nörit denilen görme siniri iltihabı genellikle tek taraflı olarak ortaya çıkıyor; göz hareketleri ile ağrı, renkli görmede bozulma, görmenin kısmi ya da tama yakın kaybı ile kendini gösteriyor. Ancak bu, optik nörit atağı geçiren her hastada MS gelişmesi beklendiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle hastaların bu konuda deneyimli bir nörolog tarafından değerlendirilmesi, tanısının doğru konulması ve uygun tedavinin vakit geçirilmeden başlanması gerekiyor. Aksi halde görme kaybı kalıcı hale gelebiliyor. Çift görme, dengesizlik ve genellikle bu yakınmalara eşlik eden baş dönmesi hissi de yine MS’in seyri sırasında sıkça görülen bulgular arasında yer alıyor. Beyin sapı ve beyincik bölgelerinde ortaya çıkan MS plaklarının yol açtığı bu yakınmalarhasta doktora gitmez ise başlangıçta 15-20 gün içinde kendiliğinden düzelebilse de düzelmeyen hastalarda bazen ilk atakta bile kalıcı hasar bırakabiliyor.