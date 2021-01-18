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MS-RT yorumuyla Ford Ranger karşınızda

18.01.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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MS-RT yorumuyla Ford Ranger karşınızda

Ford, tasarım uzmanları MS-RT ile işbirliği içinde geliştirilen kamyonetinini tanıttı. Motor sporlarından ilham alan bu versiyon Ranger MS-RT olarak geçiyor.

Ford'un iddia ettiği bu otomobil benzersiz bir dış görünüme sahip. Ford'un 210 Bg üç üreten 2.0 litre motoruyla geliyor. Model Raptor ile benzer donanımlara sahip.

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Yeni Ranger MS-RT, petek karbon fiber efektli ızgaraya ve entegre sis farlarına sahip. Genişletilmiş tekerlek kemerleri ve yan etekler, 20 inç OZ Racing alaşım jantlar ile süslenmiş.

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Kokpitte kontrast olarak turuncu dikişli birinci sınıf deri detaylar kullanılmış. Özel ortam aydınlatması, ısıtmalı ön koltuklar, sekiz inçlik dokunmatik ekranlı Ford'un SYNC3 bilgi-eğlence sistemi ve paspaslar bu modele özel.

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Yeni Ford Ranger RS-MT, Ranger Raptor'dan farklı olarak arkada yaprak yaylar kullanıyor. Bu detay ile model 1.098 kg'a kadar yük taşıyor. Ayrıca normal Ranger gibi 3.500 kg'a kadar yük çekebiliyor.

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Çift turbolu dizel motor, seçilebilir bir dört tekerlekten çekiş sistemi ile geliyor. Motor 210 Bg güce ve 500 Nm tork değerine sahip. Bu motor standart Ranger’dan farklı güç seçeneği sunmuyor. Bu motor Mustang modelinden de hatırladığımız 10 ileri otomatik şanzıman ile geliyor. Müziği seven müşterilere özel bir ses sistemi de modelde sunuluyor. Yeni Ford Ranger MS-RT, 2021’in yazından itibaren seçkin Avrupa pazarlarında Super Cab veya Double Cab gövde stilleri ile satılacak.

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