MSA nedir? Xiaomi MSA duruyor ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür?

Birkaç gündür Xiaomi marka cihazlarda yaşanan MSA durduruldu hatası, Xiaomi kullanıcıları tarafından fazlaca araştırılan konular arasında bulunuyor. Uygulamaların açılmasını ve düzgünce çalışmasını engelleyen bu hata, telefon kullanıcıları için büyük bir sorun haline geldi. Peki MSA ne demek ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür?

MSA NEDİR? XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Birkaç gün önce ortaya çıkmış olan Android System WebView hatası ile bağlantısı bulunan MSA durduruldu hatasından sadece Xiaomi kullanıcılarının etkilendiği belirtildi.

MSA DURDURULDU HATASININ ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Kaynaklardan gelen son gelişmelere göre Xiaomi marka akıllı telefonların MIUI System Ads. (MSA) yani reklam hizmetleri uygulamasının çöktüğü söyleniyor. Telefonunu kullanamayan kullanıcılar MSA durduruldu hatası ile karşılaşmaya başladı.

Hatayı çözmek için 2. yol bulunuyor. Xiaomi tarafından açıklanan çözüm yolu;

1) Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları Yönet menüsünü açın.

2) WebView uygulamasını bulup üzerine tıklayın.

3) Android System WebView uygulamasının bütün verilerini temizleyin ve telefondan kaldırın.

Bir diğer çözüm yolu ise;

1) Google Play Store uygulamasına giriş yapın.

2) Android System WebView uygulamasını aratın ve ardından güncelleyin.

3) Ayarlar > Şifreler ve Güvenlik > Yetkilendirme ve Geri Alma menüsüne gidin.

4) Burada eğer MSA açıksa kapalı konuma, kapalı ise bu defa açık konuma getirin.



