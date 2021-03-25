HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. MSA nedir? Xiaomi MSA duruyor ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür?

MSA nedir? Xiaomi MSA duruyor ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür?

25.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi marka cihazlarda yaşanan MSA durduruldu hatası, Xiaomi kullanıcılarının son günlerde sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. Uygulamaların açılıp çalışmasını engelleyen bu durum, telefonlarda önemli bir sorunun da ortaya çıkmasına neden oldu. Peki MSA ne demek ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür? İşte MSA durduruldu hatası çözümü...

MSA nedir? Xiaomi MSA duruyor ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür?

Birkaç gündür Xiaomi marka cihazlarda yaşanan MSA durduruldu hatası, Xiaomi kullanıcıları tarafından fazlaca araştırılan konular arasında bulunuyor. Uygulamaların açılmasını ve düzgünce çalışmasını engelleyen bu hata, telefon kullanıcıları için büyük bir sorun haline geldi. Peki MSA ne demek ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür?

MSA NEDİR? XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Birkaç gün önce ortaya çıkmış olan Android System WebView hatası ile bağlantısı bulunan MSA durduruldu hatasından sadece Xiaomi kullanıcılarının etkilendiği belirtildi.

MSA DURDURULDU HATASININ ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Kaynaklardan gelen son gelişmelere göre Xiaomi marka akıllı telefonların MIUI System Ads. (MSA) yani reklam hizmetleri uygulamasının çöktüğü söyleniyor. Telefonunu kullanamayan kullanıcılar MSA durduruldu hatası ile karşılaşmaya başladı.

Hatayı çözmek için 2. yol bulunuyor. Xiaomi tarafından açıklanan çözüm yolu;

1) Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları Yönet menüsünü açın.

2) WebView uygulamasını bulup üzerine tıklayın.

3) Android System WebView uygulamasının bütün verilerini temizleyin ve telefondan kaldırın.

Bir diğer çözüm yolu ise;

1) Google Play Store uygulamasına giriş yapın.

2) Android System WebView uygulamasını aratın ve ardından güncelleyin.

3) Ayarlar > Şifreler ve Güvenlik > Yetkilendirme ve Geri Alma menüsüne gidin.

4) Burada eğer MSA açıksa kapalı konuma, kapalı ise bu defa açık konuma getirin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
WhatsApp'tan 'sorunları çözecek' özellik! Sizinle konuşacakWhatsApp'tan 'sorunları çözecek' özellik! Sizinle konuşacak
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

İddia: Huawei'den 46 bin dolarlık yeni bir ürün geliyor!

Flaş iddia! Huawei'den fiyatı Tesla ile yarışan 'gizemli' ürün

WhatsApp'tan 'sorunlara çözüm bulacak' özellik! Test etmeye başladı

WhatsApp'tan 'sorunları çözecek' özellik! Sizinle konuşacak

Xiaomi Redmi Note 10 ailesi Türkiye'de tanıtıldı! İşte fiyatları ve özellikleri

Merakla bekleniyorlardı! Xiaomi Türkiye'de görücüye çıkardı

Robot Sophia’nın NFT eseri 688 bin 888 dolara satıldı

Sophia NFT eserini sattı!

Instagram, hikayelerde 'taslak' özelliği için çalışıyor!

Kullanıcılar istedi, Instagram getiriyor!

Datça Belediyesi'nin NFT formatındaki Sevgililer Günü tweet'i satıldı

Belediyenin NFT tweet'i satıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.