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MSB: “ABD’nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzilerinin ABD’nin gözlem noktasına 1 km uzaklıkta olduğunu ve ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atışın ise söz konusu olmadığını bildirdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzilerinin ABD’nin gözlem noktasına 1 km uzaklıkta olduğunu ve ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atışın ise söz konusu olmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir” ifadeleri yer aldı.

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