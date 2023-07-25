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  4. MSB acı haberi duyurdu! Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara şehit oldu

25.07.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu yaralanan Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu! Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara'nın şehit olduğunu açıkladı.

MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Özalp/Van’da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: İHA

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