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  4. MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki kahraman komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi."

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki kahraman komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi."

21.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki kahraman komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki kahraman komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi."

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