MSB:” Cerablus merkezli bombalı araç saldırısı, 9 sivil yaralandı”

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Cerablus merkezde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı yaptığını açıkladı.

Saldırıda 1’i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kana susamış PKK/YPG’li teröristler Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1’i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı.”



