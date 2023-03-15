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  4. MSB'den açıklama geldi! 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddialarına yalanlama

MSB'den açıklama geldi! 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddialarına yalanlama

15.03.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü" iddialarına ve görüntülerine yalanlama geldi.

MSB'den açıklama geldi! 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti. (AA)

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