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  4. MSB'den darbe imasına cevap: TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır

MSB'den darbe imasına cevap: TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır

06.01.2021 00:16 | Son Güncelleme:
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MSB'den darbe imasına cevap: TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır

Milli Savunma Bakanlığı kamuoyunda darbe iması adı altında süren tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere; her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle; aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

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