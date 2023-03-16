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  4. MSB'den sonra bir açıklama da IKBY'den geldi! 'Helikopterin içinde...'

MSB'den sonra bir açıklama da IKBY'den geldi! 'Helikopterin içinde...'

16.03.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında dün "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer almıştı. MSB yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken bir açıklama da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden geldi. Yapılan açıklamada düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğu belirtildi.

MSB'den sonra bir açıklama da IKBY'den geldi! 'Helikopterin içinde...'

Irak'ın kuzeyinde dün bir helikopter düştü. Bazı internet siteleri ve terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları helikopterin TSK'ya ait olduğunu iddia etti. Söz konusu iddialar sonrasında MSB yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Düşen helikopterle ilgili olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de bir açıklama geldi.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında dün "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

MSB'DEN İDDİALARA YANIT

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

IKBY'DEN HELİKOPTER AÇIKLAMASI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu

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