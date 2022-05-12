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  4. MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de harekat bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk
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