HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Barış Pınarı bölgesinde Tel-Abyad yerleşim yerinin güneybatısındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, üzerinde doçka yüklü araçlarla taciz ateşi açıldı. Bu faaliyetle koordineli olarak başka bir istikametten de sızma girişiminde bulunuldu.

Bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırıya katıldığı tespit edilerek, derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirildi ve birlikler alarm durumuna geçirildi.

Bölgedeki ateş destek vasıtaları ve hafif silahlarla teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri meşru müdafaa kapsamında ateş altına alındı. İsabetli atışlar sonucunda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. TSK birliklerinde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmedi.

Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Sokak ortasında tıraş oldularSokak ortasında tıraş oldular
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Playstation 4

Playstation 4

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Diğer Haberler
Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi

Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti (Ömer Döngeloğlu kimdir?)

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

İstanbul Fatih'teki tarihi surlarda çökme!

Fatih'teki tarihi surlarda çökme!

Bakan Kasapoğlu karantinadaki kişi sayısını açıkladı

Bakan Kasapoğlu açıkladı! İşte karantinadaki kişi sayısı

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! ('Yoksulların doktoru' Murat Dilmener kimdir?)

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Sultangazi'de sokak ortasında tıraş oldular

Sokak ortasında tıraş oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.