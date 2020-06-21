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  4. MSB duyurdu! Komandolar operasyon için sınır ötesine geçti

MSB duyurdu! Komandolar operasyon için sınır ötesine geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Komandolar operasyon için sınır ötesine geçti

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

DHA

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