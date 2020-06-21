MSB duyurdu! Komandolar operasyon için sınır ötesine geçti

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

Zordur #Komando olmak...



Gönlünde vatan ve millet aşkı,

sırtında 40 kg’lık yük...



Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti. ???????? #MSB #TSK pic.twitter.com/IgMt6Mijdm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020

DHA

