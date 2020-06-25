MSB duyurdu: Komandolarımız vurarak durdurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen PKK/YPG terör örgütüne ait kamyoneti vurarak durdurdu. Bomba yüklü olduğu anlaşılan kamyonetin boş arazide infilak etmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu." denildi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen PKK/YPG terör örgütüne ait kamyoneti vurarak durdurdu. Bomba yüklü olduğu anlaşılan kamyonetin boş arazide infilak etmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu.https://t.co/fBrfbhWtmQ pic.twitter.com/Mx1IMf87m5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2020



