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  4. MSB duyurdu: Komandolarımız vurarak durdurdu

MSB duyurdu: Komandolarımız vurarak durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde sivillere yönelik saldırı hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütüne ait bomba yüklü kamyonetin imha edildiği açıklandı.

MSB duyurdu: Komandolarımız vurarak durdurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen PKK/YPG terör örgütüne ait kamyoneti vurarak durdurdu. Bomba yüklü olduğu anlaşılan kamyonetin boş arazide infilak etmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu." denildi.


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