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MSB duyurdu! Yaralı askerden acı haber geldi

27.10.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi verdi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un şehit olduğu bildirildi.

MSB duyurdu! Yaralı askerden acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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şehit Milli Savunma Bakanlığı

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