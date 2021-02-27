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MSB: “Gökçeada açıklarında batan teknenin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor”

27.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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MSB: “Gökçeada açıklarında batan teknenin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gökçeada açıklarında batan teknenin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.MSB’nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2’sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gökçeada açıklarında batan teknenin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
MSB’nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2’sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Deniz Kuvvetlerimize ait 1 fırkateyn, 1 karakol botu, 1 İHA, 1 helikopter ve 1 mayın avlama gemisi de destek vermektedir” denildi.
Teknenin battığı mevki olarak, Laz Koyu açıklarında olduğu ve 15-30 metre derinlikte olduğu tespit edildi.
MSB’nin arama kurtarma çalışmalarıyla alakalı olarak verdiği bilgilerde, “Gökçeada güneyinde 26 Şubat 2021 tarihinde saat 18.37’de içinde 4 Jandarma Komutanlığına ait 4 personel ile 1 sivil şahsın bulunduğu teknenin battığı ve teknede bulunan 2 Uzman Çavuşun yüzerek sahile çıktığı sat 2020C’de Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan öğrenilmiştir. Valilik ve Sahil Güvenlik Komutanlığı talebine istinaden 2030C’den itibaren bölgeye 1 fırkateyn (TCG FATİH), 1 Karakol Botu (TCG KARABİGA), 1 İnsansız Hava Aracı ve 1 helikopter sevk edilerek arama ve kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Aramalarda TCSG-308 tarafından Laz koyundan 800 yarda açığında sivil şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. TCG FATİH, TCG KARABİGA ve İHA tarafından icra edilen arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Batan teknenin bulunması maksadıyla Aydın Sınıfı Mayın Avlama gemisi TCG AMASRA da bölgeye sevk edilmiştir” denildi.

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