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  4. MSB: "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmüş, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da çığ altında kalmıştı. Yoğun ara

MSB: "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmüş, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da çığ altında kalmıştı. Yoğun ara

28.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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MSB: "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmüş, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da çığ altında kalmıştı.

MSB: "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmüş, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da çığ altında kalmıştı. Yoğun arama-kurtarma çalışmaları sonucunda çığ altında kalan diğer personelimizin naaşına ulaşıldı. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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