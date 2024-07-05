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  4. MSB harekete geçti! Bu fotoğrafı paylaşana suç duyurusu yapılacak

MSB harekete geçti! Bu fotoğrafı paylaşana suç duyurusu yapılacak

05.07.2024 17:08
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Milli Savunma Savunma Bakanlığı sosyal medyada ve haberlerde sınır hattında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay fotoğraflarının yerine MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının kullanıldığını belirtti. Bunun üzerine Milli Savunma Savunma Bakanlığı Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak söz konusu hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

MSB harekete geçti! Bu fotoğrafı paylaşana suç duyurusu yapılacak

İnsan kaçakçılığı iddiaları sebebiyle tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın fotoğraflarının sosyal medya ve basın - yayın organlarında haber yapmak amacıyla kullanılmadığı anlaşıldı. Tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın fotoğraflarının yerine MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının kullanılığı belirlendi.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya ve yayın organlarında yapılan haberlerde tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay yerine, MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının kullanılması halinde sosyal medya hesapları ve yayın organları suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada "MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ'cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusu dahil, her türlü hukuki süreç işletilmektedir, işletilecektir. Halkımızın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikastı içeren bu tür paylaşımlar ve yayınlar konusunda dikkatli olması önem arz etmektedir" diye belirtti. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tuğgeneral Milli Savunma Bakanı
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