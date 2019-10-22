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MSB: Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 21:40 | Son Güncelleme

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'da 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada, içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak bugün şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB: Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'da 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada, içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak bugün şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "20 Ekim 2019 tarihinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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MSB: Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur (2)

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