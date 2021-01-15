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MSB: ”Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor”

15.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda, ”Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor” denildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı da yapılarak, “’Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.’ Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık tarafından paylaşılan videoda, Barış Pınarı bölgesindeki savaş mağdurlarına yapılan genel sağlık taraması, erzak yardımları, su dağıtım faaliyetleri, ağaç dikim faaliyetlerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca mağdurların Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ve Türk askerinden memnuniyetini dile getirdiği görüntüler yer aldı.

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