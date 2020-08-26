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MSB: Libya'da rahatsızlanan bir uzman çavuş şehit oldu

26.08.2020 01:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıkladı.

MSB: Libya'da rahatsızlanan bir uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

https://twitter.com/tcsavunma/status/1298350274915041283?s=20

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