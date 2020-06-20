MSB paylaştı: Hainler kaçacak delik arıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, şu mesaja yer verildi:
"Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi."
Hainler kaçacak delik arıyor... #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...#MSB #TSK pic.twitter.com/xSQwSxlezg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020