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MSB: “Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.16 Haziran tarihinde Irak’ın kuzeyi Haftanin’de başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
16 Haziran tarihinde Irak’ın kuzeyi Haftanin’de başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütü PKK’ya büyük kayıplar verdiren Kahraman Komandolar hava hücum operasyonları ile intikal ettikleri operasyon bölgesinde yoğun arama-tarama faaliyetleri icra etti. Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren Komandolar, operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi.

PKK’ya büyük darbe
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede gerçekleşen arama-tarama faaliyetlerinde; 265 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP), 11 adet mayın, 10 adet RPG-7 roketatar, 125 adet el bombası, 1 adet drone (insansız hava aracı), 26 adet ağır silah, 4 adet havan, 143 adet hafif silah, 27 bin 693 adet silah mühimmatı, 22 bin 331 adet ağır silah mühimmatı, 8 adet AT-4 tanksavar füzesi, 244 adet top/havan mühimmatı, 238 adet roketatar mühimmatı, 4 adet termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 adet telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildi.

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