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MSB: "PKK/YPG’li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiğini bildirerek, teröristlerin çıkış anını gösteren fotoğrafları paylaştı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 17 Ekim tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği ifade edildi.

MSB: "PKK/YPG’li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiğini bildirerek, teröristlerin çıkış anını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 17 Ekim tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği ifade edildi. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetlerinin sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn’a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00’den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir" denildi.
Bakanlık, ayrıca teröristlerin çıkış anını gösteren fotoğrafları paylaştı.

MSB:

MSB:

MSB:

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