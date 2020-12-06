HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: “Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi”

MSB: “Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi”

06.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve yurt dışında icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Yapılan açıklamada, “Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve yurt dışında icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, “Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz” denildi.
Suriye Harekat Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği, bu kapsamda son bir ayda 204 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 612 personelin ihraç edildiği, 3 bin 560 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?
30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

MSB duyurdu! 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi

28 operasyonda 58 terörist öldürüldü

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

Yerli aşıda sevindiren gelişme! 15 Aralık'ta başlayacak

Sokağa çıkma yasağında dikkat çeken görüntü!

Sokağa çıkma yasağında dikkat çeken görüntü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.