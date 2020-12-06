MSB: “Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve yurt dışında icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz” denildi.

Suriye Harekat Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği, bu kapsamda son bir ayda 204 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 612 personelin ihraç edildiği, 3 bin 560 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiği ifade edildi.



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