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MSB: Taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere gerekli karşılık verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden Türk askerine yönelik, PKK/YPG’li teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği belirtildi.

MSB: Taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere gerekli karşılık verildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden Türk askerine yönelik, PKK/YPG’li teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetler birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik olup, sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınmaktadır" denildi.

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