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MSB’den Nobel açıklaması: "Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 21:26 | Son Güncelleme

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini kınadı.

MSB’den Nobel açıklaması: "Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke’ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle, başta ‘barış’ olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.”

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