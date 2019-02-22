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MSB'den şehit asker için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında 20 Şubat'ta meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden askerin şehit olduğu, 3 askerin tedavilerinin ise halen bulundukları hastanede devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı MSB Polatlı

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