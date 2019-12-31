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  4. MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio İncelemesi! Eski İşlemciyle Darboğaz Testi!

MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio İncelemesi! Eski İşlemciyle Darboğaz Testi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2019 20:20 | Son Güncelleme

Video hızını yükseltebilirsiniz, çünkü RTX 2080 Super'i Intel 6700K işlemci ile teste sokup darboğaz yapıyor mu ona bakacağız!

Böylesi hararetli bir konu olunca tabii ki video uzunluğunun da, bizim genel videolarımıza nazaran uzun olması kaçınılmaz bir durum.

4 yıl önceki eski işlemciler günümüzün en güçlü ekran kartları olan RTX serisi tepe modelleri sürme konusunda bir sıkıntı yaşar mı? Yeni ekran kartı alırken işlemci dengesine ne denli dikkat etmeliyiz? Sistem toplarken işlemciye mi yoksa ekran kartına mı yatırım yapmalıyız? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız videomuza hepinizi bekliyoruz!

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Anahtar Kelimeler:
MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio NVIDIA ekran kartı

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