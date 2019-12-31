MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio İncelemesi! Eski İşlemciyle Darboğaz Testi!

Böylesi hararetli bir konu olunca tabii ki video uzunluğunun da, bizim genel videolarımıza nazaran uzun olması kaçınılmaz bir durum.

4 yıl önceki eski işlemciler günümüzün en güçlü ekran kartları olan RTX serisi tepe modelleri sürme konusunda bir sıkıntı yaşar mı? Yeni ekran kartı alırken işlemci dengesine ne denli dikkat etmeliyiz? Sistem toplarken işlemciye mi yoksa ekran kartına mı yatırım yapmalıyız? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız videomuza hepinizi bekliyoruz!

BenQ EL2870U Monitör İncelemesi | Konsollar için Uygun Fiyatlı 4K Monitör!



