MSÜ 2. seçim aşamaları nelerdir? MSÜ aşamaları nelerdir? MSÜ sınavı kaç aşamalıdır?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Askeri kadroda yer almak isteyen binlerce vatandaş sınavdan sonraki 2. Seçim aşaması hakkında bilgi almaya çalışıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler katıldığı sınavdan sonra öncelikli olarak okul tercihlerini gerçekleştirecek ve daha sonrada ikinci seçim aşamasına geçirilecek. MSÜ 2. seçim aşamalarına merak edilen detayları haberimizde işledik...

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday katılım sağlayacakları MSÜ sınavından sonra fiziki yeterlilik testi gibi birkaç adıma daha geçmeleri gerekir. MSÜ 2. Seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar;

1. AŞAMA

İlk olarak Evrak kontrolünden geçecek. Bu aşamada, adaylar bu belgeleri yanlarında bulunmaları gerekir.

a) Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) MSÜ-2020 Sınav Sonuç Belgesi.

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

e) Adayların E-devlet şifrelerini yanlarında götürmeleri gerekiyor.

2. AŞAMA

İkinci aşama ise Fiziki değerlendirme olacak. Bu değerlendirmeye göre kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan boy ve kilo sınırlarına uygun olup olmadığına bakılır. Bu aşamada elenen vatandaşlar bir sonraki adıma katılamaz. Ancak itiraz edildiğinde kabul edilir ve farklı ölçüm cihazları ile yeniden kontrol edilir.

3. AŞAMA

Üçüncü aşama kişilik değerlendirme testidir. Bu tamamen adayların kişilik özelliklerini belirlemek ve mülakatta bunu destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır bu aşamada herhangi bir eleme söz konusu değildir.

4. AŞAMA

Dördüncü aşama adayların en çekindiği aşama olarak bilinen MSÜ fiziki yeterlilik testi (FYT) 'dir. Adaylar parkurda 400 metre koşu, uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks gibi konularda kendini gösterir. Bu aşama kişilerin çabukluk, çeviklik ve kondisyonunun ölçülmesini sağlamaktadır. Adaylar bu aşamaya gelirken yanlarında belirli spor malzemeleri de getirirler.

Eşofman, spor şortu, ayakkabı, spor çorabı, havlu vb. eşyaları kişiler kendi temin eder. Bu teste katılan vatandaşlar herhangi bir sağlık problemi olmadığını kabul etmiş olarak görülür. Yukarıda yer alan belgelerin de kişinin yanında olması gerekir. Bu aşamanın sonuçları kişilere sözlü olarak bildirilir. Aday "0" puanına itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini yapılan fiziki test günü içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir.

5. AŞAMA

Bu aşamada sadece Hava Harp Okuluna Başvuran ve Çağırılan Adaylar İçin Psikomotor Testi yapılır. Psikomotor testinden kadın ve erkek adaylardan 100 puanın altında alan adaylar elenmektedir.

Son aşama mülakattır. Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar, mülakat komisyonlarına sevk edilir. Bu noktada komisyon; adayın gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması durumunu değerlendirirler. Adaylar bu bölümde 70 puan almak zorundadır.

