MSÜ 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli mi? MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı geçtiğimiz günlerde yapılan sınavın ardından merak edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) söz konusu sınavın sonuçlarının ilan tarihini yaptığı açıklamada duyurdu. MSÜ 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli mi? sorularının yanıtı ve MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

MSÜ 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Sınav sonuçları açıklanan tarihe göre 14 Nisan Perşembe günü ilan edilecek.

2022 MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar gününde yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. 165 dakika süren sınav sonrası ÖSYM, MSÜ soruları ve cevap anahtarını resmi internet adresi üzerinden yayınladı.

MSÜ SINAV SONUÇ TAİHİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihinde erişime açılmış olacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınava katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

