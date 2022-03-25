MSÜ 2022 sınav süresi ne kadar? MSÜ sınavı kaç dakika, saat sürecek?

2022 MSÜ sınavı giderek yaklaşıyor. MSÜ sınavının kaç dakika süreceği, sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınavı bu pazar yani 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Adaylar belirtilen süre aralığında MSÜ sınav sorularını yanıtlamaya çalışacaklar. Sınav saat 10:15'te başlayacak. 15 dakika öncesinden adayların sınav yerlerinde bulunmaları gerekiyor. 2022 MSÜ sınavına dair adayların merak ettiği noktalara haberimizde değindik...

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2022 MSÜ sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. MSÜ sınav sonuçları sadece sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test sunuluyor. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretlemektedir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MSÜ sınavına girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2022 MSÜ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. MSÜ sınav sonuçlarında ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

