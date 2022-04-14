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MSÜ, AYT istiyor mu? MSÜ için AYT sınav zorunluluğu var mı?

14.04.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ, AYT istiyor mu? sorusunun yanıtı sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyen kişiler konuya ilişkin bilgileri merak ediyor. İşte MSÜ, AYT istiyor mu? MSÜ için AYT sınav zorunluluğu var mı? Sorularının yanıtı ve merak edilenler...

MSÜ, AYT istiyor mu? MSÜ için AYT sınav zorunluluğu var mı?

MSÜ, AYT istiyor mu? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sınav sonuçlarının açıklandığını belirtmesinin vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. MSÜ, AYT istiyor mu? MSÜ için AYT sınav zorunluluğu var mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ AYT İSTİYOR MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden kouya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart'ta gerçekleştirildi.

ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan Perşembe (bugün) duyuruldu.

2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden açıklanacak.

2022 MSÜ TABAN PUANLARI İLE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi taban puanlarına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncelleneceektir...

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ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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